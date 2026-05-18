Приднестровье подготовит акты в развитие указа Путина о получении гражданства

В Приднестровье поблагодарили Путина за указ об упрощении приема в гражданство Приднестровье подготовит акты в развитие указа Путина о получении гражданства

Москва18 мая Вести.Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) подготовят нормативно-правовые акты в развитие указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.

Красносельский от имени всех жителей Приднестровья поблагодарил российского лидера за принятое решение.

Он [Красносельский] сообщил, что в развитие будут даны поручения и подготовлены нормативно-правовые акты Приднестровской Молдавской Республики следует из заявления

15 мая Путин подписал указ, предполагающий особые правила приема в гражданство России жителей Приднестровья. Согласно документу, получить российский паспорт смогут жители, достигшие 18-летия, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на территории ПМР.