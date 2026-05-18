Москва18 мая Вести.Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в интервью информационной службе "Вести", что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья стало своевременным решением в условиях усиления санкционно-экономического давления Молдовы.

Глава МИД напомнил, что в Приднестровье проживает более 220 000 граждан России при населении около полумиллиона человек.

Это решение трудно переоценить, оно очень долгожданное, оно было положительно воспринято всеми гражданами, воодушевило людей. Президент Приднестровья сегодня поблагодарил президента Российской Федерации, и мы максимально приветствуем данное решение и готовы его реализовать. Поэтому самый главный сигнал послан жителям Приднестровья о том, что Россия думает о приднестровцах, заботится об их интересах и готово обеспечивать их правовые интересы, защищать в очень сложных условиях, в которых сегодня находится Приднестровье. Мне кажется, это крайне своевременное решение, особенно в условиях того, что Молдова усиливает санкционно-экономическое давление на Приднестровье заявил Игнатьев

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ об особых правилах приема в гражданство РФ жителей Приднестровья. Документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.