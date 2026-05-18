Москва18 мая Вести.Указ об упрощении приема жителей Приднестровья в гражданство РФ помогает решить главную проблему – необходимость выезда в Россию. Об этом ИС "Вести" заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Теперь любой житель Приднестровья может получить в упрощенном порядке гражданство. Для этого нет необходимости выезжать на территорию Российской Федерации, это была главная проблема сказал Игнатьев

Он также отметил, что больше нет ограничений по году рождения, любой совершеннолетний приднестровец может получить гражданство РФ.