Красносельский: более 60 тыс приднестровцев подали заявки на гражданство России

Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявки на гражданство РФ Красносельский: более 60 тыс приднестровцев подали заявки на гражданство России

Москва10 авг Вести.Свыше 60 тысяч жителей Приднестровья обратились за гражданством РФ в упрощенном порядке.

Об этом "Известиям" рассказал президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Отмечается, что из почти полумиллионного населения ПМР около 220 тысяч человек уже имеют российское гражданство.

В настоящий момент заявления на получение гражданства России в упрощенном порядке подало уже более 60 тыс. приднестровцев сказал Красносельский

Президент России Владимир Путин в мае подписал указ об особых правилах приема в гражданство РФ жителей Приднестровья.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что в условиях усиления санкционно-экономического давления со стороны Молдовы упрощение процедуры стало своевременным решением.