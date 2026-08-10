Москва10 авгВести.Свыше 60 тысяч жителей Приднестровья обратились за гражданством РФ в упрощенном порядке.
Об этом "Известиям" рассказал президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Отмечается, что из почти полумиллионного населения ПМР около 220 тысяч человек уже имеют российское гражданство.
В настоящий момент заявления на получение гражданства России в упрощенном порядке подало уже более 60 тыс. приднестровцевсказал Красносельский
Президент России Владимир Путин в мае подписал указ об особых правилах приема в гражданство РФ жителей Приднестровья.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что в условиях усиления санкционно-экономического давления со стороны Молдовы упрощение процедуры стало своевременным решением.