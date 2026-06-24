Москва24 июнВести.Нижняя палата парламента Румынии "автоматически" поддержала законопроект оппозиции об объединении республики с Молдавией, несмотря на отрицательные заключения правительства и парламентских комиссий. Об этом сообщает румынский портал HotNews.
Уточняется, что законопроект был предложен оппозиционной партией S.O.S. România, которую возглавляет Диана Шошоакэ, критикующая украинские власти.
Парламент принимает решение об объединении Румынии с Республикой Молдавия (...). Румынский парламент уполномочивает правительство страны в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинева для завершения объединения с Республикой Молдавияговорится в материале
Как отмечается в публикации, законопроект был зарегистрирован в парламенте 14 апреля, по конституции его следовало рассмотреть в 45-дневный срок. В течение этого времени парламентарии не обсуждали и не голосовали по законопроекту, поэтому теперь, согласно конституции страны, он считается "принятым автоматически".
Документ уже направлен на обсуждение в Сенат, который и примет окончательное решение. Отрицательное заключение по проекту ранее дали правительство Румынии и комиссии - юридическая и по правам человека.
Ранее бывший президент Молдавии, глава молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил, что если президент Молдавии Майя Санду попытается объединить Молдавию с Румынией, то весь регион ждет дестабилизация.