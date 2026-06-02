Москва2 июнВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное присоединение Молдавии к Румынии нельзя считать объединением двух стран. Событие следует рассматривать как поглощение одного государства другим.
Ранее премьер-министр Молдавии Эуген Осмоческу заявил о том, что Кишинев допускает вариант объединения с Румынией в случае осложнений на пути вступления в Евросоюз.
Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтовсказала дипломат
По ее словам, которые приводит РИА Новости, речи о присоединении не идет.
Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Михай Попшой заявлял, что не может проголосовать против присоединения страны к Румынии, так как часть граждан выступает за объединение с республикой – членом Евросоюза.