Москва18 мая Вести.Стратегия Молдавии по вступлению в ЕС без учета интересов жителей Приднестровья – тупик. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил глава Министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Он добавил, что Евросоюз не видит никакой перспективы в отношении Молдавии из-за позиции ее руководства.

В контексте приднестровского урегулирования Молдова загнала себя в тупик. С одной стороны, они не ведут переговорный процесс и никак не ускоряют процесс урегулирования за столом переговоров для того, чтобы приднестровский вопрос или приднестровская проблема была нивелирована должным образом. Одновременно с этим они максимально форсируют процессы движения в сторону Евросоюза, заявляя о том, что они готовы отказаться от Приднестровья, сделать это в два этапа и так далее. На самом деле, насколько мы можем судить, исходя из общения с европейскими и западными представителями, дипломатами, Евросоюз не видит такой перспективы и, в принципе, до конца не понимает, что делать рассказал Игнатьев

Он объяснил, что на сегодняшний день у руководства Молдавии есть два варианта действий.

Есть два пути: либо Молдова действительно возвращается за стол переговоров, и мы цивилизованным путем, в рамках обеспечения интересов приднестровского народа, достигаем договоренности, и тогда открываются возможности для дальнейшего движения. Либо Молдова продолжает тот путь поглощения Румынией, который она реализует, который не совсем является процессом вступления в Евросоюз, это совершенно другие процессы. И тогда, конечно, многие-многие вопросы будут решены другим образом заявил Игнатьев

Ранее Игнатьев сообщил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства России для граждан ПМР носит исключительно гуманитарный характер.