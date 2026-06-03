Цырдя: власти Молдавии обсуждают в кулуарах отмену безвиза с Россией

Депутат Цырдя: в Молдавии кулуарно обсуждают отмену безвиза с Россией Цырдя: власти Молдавии обсуждают в кулуарах отмену безвиза с Россией

Москва3 июн Вести.Власти Молдавии обсуждают в кулуарах вопрос отмены безвизового режима с Россией, заявил депутат молдавского парламента Богдан Цырдя в интервью газете "Известия".

Вопрос об отмене безвиза поднимают представители правящей партии, отметил Цырдя.

Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому все и идет приводят "Известия" слова депутата

Кроме того, Кишинев может денонсировать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией от 2001 года.

Год-два - максимум, и они денонсируют это соглашение заявил Цырдя

Издание Politico написало, что первый этап официальных переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС) может начаться 15 июня. Это стало возможным в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала присоединение Украины и Молдавии к ЕС.