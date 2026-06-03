Москва3 июнВести.Власти Молдавии обсуждают в кулуарах вопрос отмены безвизового режима с Россией, заявил депутат молдавского парламента Богдан Цырдя в интервью газете "Известия".
Вопрос об отмене безвиза поднимают представители правящей партии, отметил Цырдя.
Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому все и идетприводят "Известия" слова депутата
Кроме того, Кишинев может денонсировать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией от 2001 года.
Год-два - максимум, и они денонсируют это соглашениезаявил Цырдя
Издание Politico написало, что первый этап официальных переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС) может начаться 15 июня. Это стало возможным в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала присоединение Украины и Молдавии к ЕС.