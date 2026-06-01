В Сербии могут отменить безвизовый режим с Россией ради вступления в Евросоюз В Сербии допустили отмену безвизового режима с Россией до конца 2026 года

Москва1 июн Вести.В сербском парламенте обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с Россией.

Об этом заявил руководитель комитета национального парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич в беседе с газетой "Известия".

По его словам, в республике наблюдается рост антироссийской риторики среди отдельных представителей власти, что напрямую связано с усиливающимся давлением со стороны Европейского союза.

Парламентарий отметил, что в руководящих кругах страны есть определенные лица, которые уже давно придерживаются недружественной позиции по отношению к Москве. Причем эти люди не являются самостоятельными политическими фигурами и не обладают реальным авторитетом внутри Сербии.

Станоевич также обратил внимание на то, что подобные резонансные заявления чаще всего озвучиваются за пределами страны, на европейских площадках.

Ранее в МИД России заявили о жестком давлении ЕС на Сербию.