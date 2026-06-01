Москва1 июнВести.Под давлением Евросоюза некоторые политики Сербии усиливают свою антироссийскую риторику, однако их мало кто слушает во властных кругах, заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
С таким утверждением он выступил в интервью газете "Известия".
В руководстве Сербии есть известные особы, которые давно проводят антироссийскую риторику, и нам они известны. Я думаю, что давление Брюсселя усиливается, соответственно усиливается и желание у некоторых политиков послужить им, а для этого лучше всего продвигать антироссийские нарративысказал Станоевич в беседе с изданием
При этом он указал, что настроенных против РФ политиков "никто и не слушает, даже в самом правительстве". Поскольку эти люди "не самостоятельные фигуры и не имеют влияния в Сербии", они "спешат выслужиться перед западными кураторами и спонсорами" на европейской трибуне, добавил парламентарий.
Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что отношения Москвы и Белграда нельзя назвать братскими.
Сейчас в законодательном собрании страны обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с Россией. Станоевич сообщал, что Брюссель потребовал от сербских властей значительно сократить выдачу российским гражданам ВНЖ и ПМЖ.
Как подчеркивал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, Евросоюз пытается заставить Сербию разорвать свои отношения с РФ и Китаем. Дипломат отмечал, что НАТО хочет завлечь Сербию в состав организации под иллюзорными предлогами, в числе которых – первые совместные учения Североатлантического альянса и Белграда, которые проходили с 12 по 23 мая.