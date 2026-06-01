В парламенте Сербии заявили об усилении антироссийской риторики в стране Станоевич: в Сербии под давлением ЕС усиливаются антироссийские нарративы

Москва1 июн Вести.Под давлением Евросоюза некоторые политики Сербии усиливают свою антироссийскую риторику, однако их мало кто слушает во властных кругах, заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

С таким утверждением он выступил в интервью газете "Известия".

В руководстве Сербии есть известные особы, которые давно проводят антироссийскую риторику, и нам они известны. Я думаю, что давление Брюсселя усиливается, соответственно усиливается и желание у некоторых политиков послужить им, а для этого лучше всего продвигать антироссийские нарративы сказал Станоевич в беседе с изданием

При этом он указал, что настроенных против РФ политиков "никто и не слушает, даже в самом правительстве". Поскольку эти люди "не самостоятельные фигуры и не имеют влияния в Сербии", они "спешат выслужиться перед западными кураторами и спонсорами" на европейской трибуне, добавил парламентарий.

Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что отношения Москвы и Белграда нельзя назвать братскими.

Сейчас в законодательном собрании страны обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с Россией. Станоевич сообщал, что Брюссель потребовал от сербских властей значительно сократить выдачу российским гражданам ВНЖ и ПМЖ.

Как подчеркивал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, Евросоюз пытается заставить Сербию разорвать свои отношения с РФ и Китаем. Дипломат отмечал, что НАТО хочет завлечь Сербию в состав организации под иллюзорными предлогами, в числе которых – первые совместные учения Североатлантического альянса и Белграда, которые проходили с 12 по 23 мая.