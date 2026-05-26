Боцан-Харченко: НАТО продолжает ухищрения, чтобы завлечь Сербию на свою орбиту

Сербию хотят завлечь в НАТО под иллюзорными предлогами Боцан-Харченко: НАТО продолжает ухищрения, чтобы завлечь Сербию на свою орбиту

Москва26 мая Вести.Североатлантический альянс старается привлечь Сербию на свою сторону под различными предлогами, заявил посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.

В числе таковых предлогов – первые совместные учения Сербии и Североатлантического альянса, которые проходили с 12 по 23 мая на юге страны.

НАТО продолжает ухищрения, чтобы вовлечь Сербию в свою орбиту. Сербия занимает твердую нейтральную позицию неприсоединения к военно-политическим союзам. Взять с наскока, решить махом вопрос о членстве Сербии в НАТО под иллюзорными предлогами невозможно по определению, поэтому несколько лет взята линия обволакивать, привлекать, устраивать учения заявил посол РФ

При этом, отмечает Боцан-Харченко, в Белграде считают, что контролируют ситуацию во взаимоотношениях с военным блоком.

Не думаю, что это положительно для Сербии, но Сербия считает, что контролирует ситуацию и не приведет страну в НАТО. Они считают и убеждены, что отказ от учений был бы антизападным шагом, а они хотят сбалансированных отношений и с Западом, и с Россией, и с Китаем сказал дипломат

Ранее Минобороны Сербии сообщило, что к участию в военных учениях со странами НАТО были привлечены примерно 600 сербских, итальянских, румынских и турецких военнослужащих.