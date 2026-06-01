Песков: решения об отмене безвизового режима принимаются на основе взаимности

Песков: решения об отмене безвизового режима принимаются на основе взаимности

Москва1 июн Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне возникших дискуссий об отмене Сербией безвизового режима с Россией отметил, что такие решения симметричны. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в сербском парламенте обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с РФ.

Также он дал понять, что как только проработка вопроса о возможности отмены безвизового режима Сербии с РФ завершится по линии ведомств, то о ее результатах и станет известно.