Москва27 июлВести.Некоторые государства ЕС из группы "Друзья Западных Балкан" (Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения и Чехия) могут притормозить процесс вступления Украины в Евросоюз и увязать его с успехами Сербии на пути евроинтеграции. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил Euronews.
По информации портала, государства из этой группы (за исключением Хорватии) выражают недовольство тем, что Евросоюз медлит с переговорами по вступлению Сербии. При поддержке Франции и Испании они подчеркивают, что Белград уже достиг существенного прогресса в проведении реформ, необходимых для членства. Однако в начале июля открытие третьего кластера в переговорах о присоединении Сербии было заблокировано. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна в обозримом будущем не войдет в ЕС, так как союз не сможет принимать новые государства в ближайшие несколько лет.
Как отмечают собеседники портала, запуск диалога с Украиной и Молдавией по вопросам евроинтеграции обостряет ситуацию внутри ЕС, поскольку это порождает практику двойных стандартов по отношению к странам, претендующим на вступление в объединение.
Есть опасения, что "Друзья Западных Балкан" могут связать процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС с открытием третьего кластера для Сербии. Продвижение по одной линии создает давление на продвижение по другойзаявил один из источников Euronews
Собеседники портала считают, что по мере нарастания давления лоббистов членства Украины и Молдавии к концу года окрепнут позиции европейских государств, выступающих за ускорение процесса интеграции Сербии.