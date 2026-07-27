Ряд стран ЕС может увязать евроинтеграцию Украины со вступлением Сербии Euronews: В ЕС не исключают привязки евроинтеграции Украины к вступлению Сербии

Москва27 июл Вести.Некоторые государства ЕС из группы "Друзья Западных Балкан" (Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения и Чехия) могут притормозить процесс вступления Украины в Евросоюз и увязать его с успехами Сербии на пути евроинтеграции. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил Euronews.

По информации портала, государства из этой группы (за исключением Хорватии) выражают недовольство тем, что Евросоюз медлит с переговорами по вступлению Сербии. При поддержке Франции и Испании они подчеркивают, что Белград уже достиг существенного прогресса в проведении реформ, необходимых для членства. Однако в начале июля открытие третьего кластера в переговорах о присоединении Сербии было заблокировано. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна в обозримом будущем не войдет в ЕС, так как союз не сможет принимать новые государства в ближайшие несколько лет.

Как отмечают собеседники портала, запуск диалога с Украиной и Молдавией по вопросам евроинтеграции обостряет ситуацию внутри ЕС, поскольку это порождает практику двойных стандартов по отношению к странам, претендующим на вступление в объединение.

Есть опасения, что "Друзья Западных Балкан" могут связать процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС с открытием третьего кластера для Сербии. Продвижение по одной линии создает давление на продвижение по другой заявил один из источников Euronews

Собеседники портала считают, что по мере нарастания давления лоббистов членства Украины и Молдавии к концу года окрепнут позиции европейских государств, выступающих за ускорение процесса интеграции Сербии.