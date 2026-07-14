Москва14 июл Вести.Сербский президент Александр Вучич призвал Евросоюз позволить Западным Балканам вступить в ЕС совместно, одним блоком. Вступление стран по отдельности в Европейский союз, по мнению Вучича, будет лишь способствовать еще большему размежеванию между ними.

По мнению Вучича, Балканы должны быть едиными, а не разделенными конфликтами. Слова президента Сербии из интервью приводит газета The Financial Times (FT).

Если мы вступим вместе..., то границ между Приштиной, Белградом и другими не будет. Мы нуждаемся в единстве региона. А не в новой конфликтной зоне между людьми, одними, которые вступают в ЕС и другими, которые далеки от этого пояснил свою позицию Вучич

Статус официальных кандидатов на вступление в ЕС сейчас имеют пять стран Западных Балкан. Это Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина (БиГ). Кроме того, заявку на присоединение к ЕС подало провозгласившее независимость от Сербии Косово.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев отметил, что в вопросе экспансии на востоке США и ЕС действуют одной командой, а Сербия находится не за столом переговоров, а в меню.