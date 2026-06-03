Вулин: ЕС захочет вмешаться в выборы и формирование правительства в Сербии Вулин: Евросоюз будет стараться вмешаться в выборы в Сербии

Москва3 июн Вести.Евросоюз попытается вмешаться в предстоящие выборы в Сербии и формирование будущего правительства страны. Такое мнение высказал бывший вице-премьер Сербии, экс-глава МВД Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин​​​.

В беседе с РИА Новости он признался, что, возможно, является первым министром в Европе, о котором публично просили, чтобы он не был частью правительства. По данным Вулина, об этом говорила еврокомиссар Марта Кос.

Это им удалось один раз, не уверен, что удастся и во второй. Поэтому да, они будут вмешиваться в наши выборы и в формирование будущего правительства. Но это то, что они всегда делают, мы привыкли к этому и должны оставаться независимыми отметил Вулин

Ранее Вулин отметил, что президент Сербии Александр Вучич, действующий мандат которого истекает весной 2027 года, не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок, следуя конституции страны. Сербский лидер после завершения президентских полномочий может занять пост премьер-министра страны.

Парламентские выборы в Сербии состоятся в период между концом сентября и серединой ноября 2026 года.