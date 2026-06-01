Вучич не будет баллотироваться на пост президента, следуя конституции Сербии Вулин считает, что Вучич не будет выдвигаться на новый президентский срок

Москва1 июн Вести.Действующий президент Сербии Александр Вучич не станет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Александр Вулин.

В интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума Вулин ответил на вопрос, могут ли слова Вучича об отставке означать его намерение баллотироваться снова.

Президент Вучич – конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет сказал он

По словам Вулина, Вучич по-прежнему будет очень важным игроком в политической жизни Сербии.

Ранее сам Вучич сообщал, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока полномочий. Он впервые был избран президентом в 2017 году, переизбран в 2022. Полномочия Вучича истекают в 2027 году.