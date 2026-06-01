Москва1 июнВести.Действующий президент Сербии Александр Вучич не станет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Александр Вулин.
В интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума Вулин ответил на вопрос, могут ли слова Вучича об отставке означать его намерение баллотироваться снова.
Президент Вучич – конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного. Так что нетсказал он
По словам Вулина, Вучич по-прежнему будет очень важным игроком в политической жизни Сербии.
Ранее сам Вучич сообщал, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока полномочий. Он впервые был избран президентом в 2017 году, переизбран в 2022. Полномочия Вучича истекают в 2027 году.