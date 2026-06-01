Москва1 июн Вести.Действующий президент Сербии Александр Вучич попытается повторить опыт бывшего главы страны Бориса Тадича, баллотируясь на третий срок. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, журналист Юрий Светов.

По его словам, Вучич не имеет права баллотироваться на третий срок, так как законодательство Сербии предусматривает только два раза возможность избраться на эту должность.

И сейчас вдруг начали вспоминать, что предшественник Вучича Борис Тадич баллотировался три раза … Но это было связано с тем, что его первое президентство было тогда, когда было союзное государство Сербии и Черногории и вот этот срок президентства не был засчитан как первый … Одновременно Тадич пытался стать премьер-министром, там на парламентских выборах он рассчитывал, что его партия победит, этого у него не вышло … То есть пример показывает, что нет гарантии у бывшего президента стать потом премьер-министром. Я не знаю, какого рода расчеты делает Вучич, но он, видимо, тоже попытается повторить опыт Бориса Тадича, хотя они из разных партий. То есть сейчас, как он сказал, досрочные парламентские выборы уже назначены на осень отметил Светов

Также он добавил, что парламентские выборы назначены под давлением протестующих, которые уже два года выходят на площади, напоминая о трагедии на железнодорожном вокзале Нови-Сад, за которое, как они считают, Вучич тоже несет ответственность.

Вот эти выборы осенью состоятся, и возможно, что Вучич попробует сделать так, чтобы возглавляемая им партия на этих выборах победила, тогда он может стать премьер-министром. Большие сомнения на этот счет существуют. Сербское общество разделено. Они все-таки требуют решительных мер, чтобы Сербия вступила в Европейский союз, а эта история тянется многие годы сказал Светов

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что президент Сербии Александр Вучич является одним из сильнейших сербских политиков.