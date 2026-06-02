Президент Сербии Вучич допустил переход на пост премьера Вучич не исключил, что в будущем возглавит правительство Сербии

Москва2 июн Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после завершения президентских полномочий может занять пост премьер-министра страны. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Сербский лидер сообщил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок. Его действующий мандат истекает весной 2027 года.

Это может произойти ответил Вучич на вопрос, хотел бы он стать премьер-министром Сербии

Ранее бывший вице-премьер страны Александр Вулин отметил, что Вучич не станет выдвигать свою кандидатуру на новый срок, следуя конституции Сербии.