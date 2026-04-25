Вулин раскритиковал министра энергетики Сербии за то, что та не посещает РФ

Вулин осудил главу Минэнерго Сербии за то, что она не посещает Россию Вулин раскритиковал министра энергетики Сербии за то, что та не посещает РФ

Москва25 апр Вести.Бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин раскритиковал сербского министра горного дела и энергетики Дубравку Джедович-Ханданович за то, что она не ездит в Россию, слова экс-премьера приводит агентство РИА Новости.

Не могу понять, как, например, министр энергетики два года не ездит с визитами в Россию, а мы покупаем газ у россиян, они для нас самые значимые партнеры. Поэтому считаю необходимым провести реконструкцию правительства, и мы все вместе, власть и оппозиция, войдем в парламент и в парламенте будем разговаривать, дискутировать заявил экс-премьер Сербии

Ранее Вулин рассказал, что Европейский союз для вступления Сербии в ЕС может потребовать от нее предоставить свою армию и оборонную промышленность для "войны с Россией", как это уже произошло в Черногории.

При этом издание Politico писало, что Евросоюз раздумывает о лишении Сербии финансирования в 1,5 миллиарда евро из-за тесных связей с Россией.