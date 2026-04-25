Москва25 апрВести.Бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин раскритиковал сербского министра горного дела и энергетики Дубравку Джедович-Ханданович за то, что она не ездит в Россию, слова экс-премьера приводит агентство РИА Новости.
Не могу понять, как, например, министр энергетики два года не ездит с визитами в Россию, а мы покупаем газ у россиян, они для нас самые значимые партнеры. Поэтому считаю необходимым провести реконструкцию правительства, и мы все вместе, власть и оппозиция, войдем в парламент и в парламенте будем разговаривать, дискутироватьзаявил экс-премьер Сербии
Ранее Вулин рассказал, что Европейский союз для вступления Сербии в ЕС может потребовать от нее предоставить свою армию и оборонную промышленность для "войны с Россией", как это уже произошло в Черногории.
При этом издание Politico писало, что Евросоюз раздумывает о лишении Сербии финансирования в 1,5 миллиарда евро из-за тесных связей с Россией.