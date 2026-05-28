Сербский политик рассказал, почему курс на изоляцию России неприемлем Бывший вице-премьер Сербии Вулин: политика изоляции России неприемлема и глупа

Москва28 мая Вести.Россия - одна из важнейших стран мира, и пытаться изолировать ее глупо. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Свое интервью он дал на полях проходящего в Подмосковье первого Международного форума по безопасности.

Ценности РФ близки и сербам, добавил он.

Россия - страна, которая так высоко ценит свободу. Ценности, которые дороги вам, дороги и нам заявил экс-вице-премьер Сербии

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил ИС "Вести", что Евросоюз усилил давление на Сербию с целью разорвать ее связи с Россией и Китаем, однако президент республики Александр Вучич этому твердо противостоит.