Москва28 маяВести.Россия - одна из важнейших стран мира, и пытаться изолировать ее глупо. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Свое интервью он дал на полях проходящего в Подмосковье первого Международного форума по безопасности.
Ценности РФ близки и сербам, добавил он.
Россия - страна, которая так высоко ценит свободу. Ценности, которые дороги вам, дороги и намзаявил экс-вице-премьер Сербии
Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил ИС "Вести", что Евросоюз усилил давление на Сербию с целью разорвать ее связи с Россией и Китаем, однако президент республики Александр Вучич этому твердо противостоит.