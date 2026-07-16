Москва16 июлВести.Сербия не намерена присоединяться к военной коалиции, которую Евросоюз создает для борьбы с Россией. С таким заявлением выступил бывший вице-премьер республики, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин.
Белград не подписывал антироссийскую декларацию в Киеве, отметил политик, слова которого приводит его пресс-служба.
Сербия не является и не будет частью антироссийской истерииподчеркнул Вулин
Глава движения добавил, что страна не станет вводить санкции против Москвы и не войдет в состав военного альянса, создаваемого Евросоюзом для "борьбы с нашими братьями".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сербию настойчиво и бесцеремонно втягивают в конфронтацию с Россией, однако республика сопротивляется.