Вулин заверил, что Сербия не станет частью антироссийской коалиции Евросоюза

Вулин: Сербия не будет частью антироссийской коалиции, которую создает ЕС Вулин заверил, что Сербия не станет частью антироссийской коалиции Евросоюза

Москва16 июл Вести.Сербия не намерена присоединяться к военной коалиции, которую Евросоюз создает для борьбы с Россией. С таким заявлением выступил бывший вице-премьер республики, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин.

Белград не подписывал антироссийскую декларацию в Киеве, отметил политик, слова которого приводит его пресс-служба.

Сербия не является и не будет частью антироссийской истерии подчеркнул Вулин

Глава движения добавил, что страна не станет вводить санкции против Москвы и не войдет в состав военного альянса, создаваемого Евросоюзом для "борьбы с нашими братьями".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сербию настойчиво и бесцеремонно втягивают в конфронтацию с Россией, однако республика сопротивляется.