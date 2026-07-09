Власти Сербии сообщили об угрозах с требованием ввести санкции против РФ

Ненад Попович: Сербия не введет санкции против РФ, хотя получает угрозы Власти Сербии сообщили об угрозах с требованием ввести санкции против РФ

Москва9 июл Вести.Сербия никогда не введет санкции против России, хотя сталкивается с угрозами. Об этом ТАСС рассказал министр правительства Сербии Ненад Попович.

По его словам, существуют силы, которые хотели бы разрушить отношения Белграда и Москвы, но Россия - "брат и друг" Сербии.

Сербия не ввела санкции против Российской Федерации и никогда не введет, хотя мы из-за этого испытываем огромное давление, угрозы, и иногда это отражается на нашей экономике цитирует агентство политика

Он также отметил, что Сербия сохранит безвизовый режим для россиян.

Ранее председатель ведущей политической партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что Североатлантический альянс и Европейский союз пытаются отсечь любые коммуникации сербов с Россией