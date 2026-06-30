Селак: Республика Сербская не допустит введения виз для россиян со стороны БиГ

Республика Сербская не позволит Боснии и Герцеговине ввести визы для россиян Селак: Республика Сербская не допустит введения виз для россиян со стороны БиГ

Москва30 июн Вести.Республика Сербская не допустит того, чтобы власти Боснии и Герцеговины установили визовый режим с Россией, завил министр юстиции Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Горан Селак на полях Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.

Республика Сербская не позволит, чтобы Босния и Герцеговина ввела визы для граждан России, независимо от того, кто выдвинет такое требование приводит ТАСС слова Селака

Компромиссов по этому вопросу нет, подчеркнул министр.

Между тем председатель ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что Евросоюз (ЕС) настаивает на введении властями Боснии и Герцеговины виз для российских граждан.