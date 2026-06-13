Милорад Додик рассказал о требовании ЕС к Боснии по поводу россиян Милорад Додик: Евросоюз требует от Боснии и Герцеговины введения виз для россиян

Москва13 июн Вести.Европейский союз настаивает на введении властями Боснии и Герцеговины (БиГ) визового режима для граждан России.

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель ведущей политической партии Республики Сербской (в составе БиГ) "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик.

По мнению политика, Сараево не согласится на такие меры. Он напомнил, что ранее власти балканской республики отказались от введения санкций в отношении России.

Боснии и Герцеговины нет без сербов. А сербы говорят: визы для российских граждан вводиться не будут. Бошняки не смогут принять такое решение без нас. Люди из моей партии не будут за это голосовать. Если они не проголосуют, визовый режим для российских граждан введен не будет, чего некоторые добиваются уже не первый год ответил Додик на вопрос агентства

Лидер СНСД добавил, что требования ЕС касаются не только России, но и граждан Китая и ряда других стран.

Но это было бы изоляцией. Вот вам и подходы Евросоюза к правам и свободам. Но почему мы не можем иметь хороших отношений с Россией, с Китаем? Республика Сербская ни в коем случае не позволит ввести визы для российских граждан. Даже если это будет означать, что нас попытаются наказать. Посмотрим, как все будет высказался Додик

12 июня российский посол в Берне Сергей Гармонин сообщил о решении Швейцарии вслед за другими странами Шенгенской зоны ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ.