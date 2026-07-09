Додик заявил, что Республика Сербская желает России победы в спецоперации Додик: Республика Сербская желает России победить в спецоперации

Москва9 июл Вести.Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в спецоперации. Об этом заявил председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

По его словам, которые приводит РИА Новости, РС БиГ считает СВО оправданной.

В связи с Украиной ежедневно следим и желаем успехов и в этом направлении, чтобы конфликт завершился победой России сказал Додик

Глава "Союза независимых социал-демократов" отметил, что, когда вся Европа пытается основывать свою политику на русофобии, сербы остались "единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ".

13 июня Додик отметил мудрость президента России Владимира Путина в недопущении масштабных ударов по Украине, которые могли бы повлечь за собой жертвы среди мирного населения.