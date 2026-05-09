Москва9 мая Вести.Россия является главным стратегическим партнером Республики Сербской (РС). Об этом заявил президент РС Боснии и Герцеговины Синиша Каран.

Он также выразил надежду на то, что в дальнейшем страны будут укреплять взаимные отношения.

Господин президент (Владимир Путин, прим. ред.), особо хотел бы подчеркнуть и поблагодарить Вас за то, что Российская Федерация - наш самый важный стратегический партнер на международной арене сказал Каран

По его словам, визит делегации РС БиГ в Москву прямо говорит о том, что и Российская Федерация, и Республика Сербская относятся к вопросу наследия Великой Отечественной войны с особым вниманием.

Ранее глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины фракции "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик назвал своим долгом посещение Парад Победы в Москве 9 Мая.