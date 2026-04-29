В Сербии оценили помощь России в подготовке специалистов по ЧС РСГЦ: РФ и Сербия стратегически сотрудничают в подготовке спасателей

Москва29 апр Вести.Сотрудничество России и Сербии в области подготовке специалистов ЧС носит стратегических характер. Об этом ИС "Вести" заявил директор Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) Евгений Филатов.

За время своей деятельности силами Центра реализовано более 40 гуманитарных операций, подготовлено более 4800 специалистов из 15 стран. Без преувеличения могу сказать, что российско-сербский гуманитарный центр отражает стратегический характер российско-сербского сотрудничества в области борьбы с современными вызовами и угрозами сказал он

Командир пожарно-спасательной бригады в сербском городе Ниш Марко Радованович отметил, что на базе РСГЦ местные спасатели могут практически отработать все необходимые навыки.

Я посещал Академию МЧС в Москве, Академию МЧС в Санкт-Петербурге. Мы в Сербии, к сожалению, еще не имеем высшего учебного заведения, которое занимается чрезвычайными ситуациями. Но этот Центр нам очень помогает, потому что заменяет ту практическую часть, которая дается в этих вузах. Когда пожарные из Сербии проходят через тренажеры РСГЦ, поверьте, они хорошо готовы и могут встать плечом к плечу с пожарными МЧС из России отметил он

Ранее министр МВД Сербии Ивица Дачич назвал эффективным сотрудничество с РФ в области подготовки кадров в области реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.