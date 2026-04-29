В Сербии развенчали легенду о "шпионском центре" РФ Министр МВД Сербии рассказал о сотрудничестве с РФ в области предупреждения ЧС

Москва29 апр Вести.Сербия выстроила сотрудничество с Россией в области реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал министр МВД страны Ивица Дачич, передает ИС "Вести".

По его словам, пожарно-спасательный полигон на базе Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) позволяет готовить кадры служб спасения.

Ходило много легенд об этом месте, что это какой-то шпионский центр и так далее. Но мы вместе имеем возможность увидеть демонстрацию того, что здесь на самом деле. За это время мы построили вместе с Россией, с российским Министерством по чрезвычайным ситуациям этот полигон для подготовки наших кадров и кадров из любой страны для помощи в чрезвычайных ситуациях отметил Дачич

РСГЦ был создан почти 14 лет назад. В цели организации входит оказание гуманитарной помощи, спасение, взаимодействие в борьбе с техногенными авариями и природными бедствиями на Балканах. Также центр готовит спасателей.

На полигоне центра были установлены тренажеры, которые позволяют спасателям работать в условиях, максимально приближенных к реальным. Один из таких тренажеров – установка "Феникс", предназначенная для адаптации пожарных к высокой температуре.