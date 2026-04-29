Сербия получает газ на самых выгодных условиях в Европе благодаря России Договоренности Путина и Вучича обеспечивают Сербии самый дешевый газ

Москва29 апр Вести.Сербия сегодня получает газ на самых выгодных в Европе условиях. Об этом заявил министр без портфеля в сербском правительстве, курирующий международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович в ходе пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума.

Сербия, которая сегодня очень привлекательная страна для инвестиций, и благодаря этому, мы получаем самые лучшие цены за энергетику из Российской Федерации. Благодаря договоренности наших двух президентов, президента Путина, президента Вучича, Сербия получает самый дешевый газ в Европе. Самый дешевый, по самым лучшим условиям подчеркнул Попович

Он также отметил, что энергетика является очень важным элементом сотрудничества с Российской Федерацией для его страны.