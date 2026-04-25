Ненад Попович: Сербия – единственная в Европе страна без санкций против РФ Сербский министр Попович: мы никогда не введем санкции против братской России

Москва25 апр Вести.Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела и никогда не введет санкции против братской России. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

Министр отметил, что из-за такой политики стране постоянно поступают угрозы, но, несмотря на них, президент Сербии Александр Вучич не собирается вводить каких-либо ограничений.

Уже четвертый год мы единственная страна, которая не ввела санкции против Российской Федерации – единственная страна в Европе. И конечно, из-за этого – постоянные угрозы по всем направлениям работы, которую мы ведем ежедневно. Но политика президента Вучича, политика правительства Республики Сербии – мы никогда не введем санкции против братской России. Это в интересах и сербов, и России. Благодаря договору наших двух президентов Сербия имеет самую низкую цену на газ в Европе. И что главное – надежные поставки. Сегодня, когда на энергетическом рынке происходят тектонические изменения, это дает уверенность в будущем заявил Попович

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что Россия и Сербия подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год. Документ был подписан в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.