Турпоток из РФ в Сербию в первой трети 2026 года вырос на 50% Сербский министр Попович: рост туристов из РФ в первой трети года составил 50%

Москва25 апр Вести.Рост туристического потока из России в Сербию в первые четыре месяца 2026 года составил 50 процентов. Об этом информационной службе "Вести" сообщил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

Он также отметил, что в прошлом году Россия стала одной из стран – лидеров по турпотоку в Сербию.

В сфере туризма – это сегодня очень важно. У нас рост туристов из России в Сербию за первые четыре месяца этого года – почти 50%. Это дает очень хороший тренд. И я уверен, когда в следующем году у нас будет большая такая выставка мировая – EXPO 2027, что рост удвоится сказал Попович

Ранее он заявил, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не вводила и никогда не введет санкций против России.