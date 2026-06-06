Попович: Сербия никогда не введет санкции против РФ

В Сербии заявили, что никогда не введут санкции против России Попович: Сербия никогда не введет санкции против РФ

Москва6 июн Вести.Сербия никогда не введет санкции против России. Об этом ИС "Вести" на полях ПМЭФ сообщил министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

Он отметил, что не так давно в Белграде сербская и российская стороны подписали множество документов, направленных на увеличения товарооборота между странами.

Европейцы не радуются тому, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции Российской Федерации. И я могу обещать, что мы никогда не введем санкции Российской Федерации... поручение наших президентов — постоянно увеличивать наш товарооборот сказал Попович

Министр напомнил, что сейчас товарооборот России и Сербии находится на уровне 2,4 миллиарда долларов, однако в планах — нарастить его до уровня 2022 года (4,3 миллиарда долларов).

Попович также отметил важность поставок российского газа для Сербии.