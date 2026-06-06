Москва6 июнВести.Сербия никогда не введет санкции против России. Об этом ИС "Вести" на полях ПМЭФ сообщил министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.
Он отметил, что не так давно в Белграде сербская и российская стороны подписали множество документов, направленных на увеличения товарооборота между странами.
Европейцы не радуются тому, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции Российской Федерации. И я могу обещать, что мы никогда не введем санкции Российской Федерации... поручение наших президентов — постоянно увеличивать наш товарооборотсказал Попович
Министр напомнил, что сейчас товарооборот России и Сербии находится на уровне 2,4 миллиарда долларов, однако в планах — нарастить его до уровня 2022 года (4,3 миллиарда долларов).
Попович также отметил важность поставок российского газа для Сербии.