Министр Попович: экономика Сербии открыта для сотрудничества с Китаем и Россией Сербский министр заверил, что Белград по-прежнему открыт к сотрудничеству с РФ

Москва9 июл Вести.Сербская экономика остается открытой к сотрудничеству не только с Евросоюзом, но и с Россией, и с Китаем, заявил ТАСС министр без портфеля в сербском правительстве Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество.

Попович посетил международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.

Мы - сторонники открытой экономики, поэтому Сербия сотрудничает и с Евросоюзом, и с США, но и с Россией, с Китаем. Китайские предприятия сегодня - крупный инвестор для Сербии сказал Попович

По его словам, открытость экономики очень важна, а результаты экономического сотрудничества способствуют процветанию страны.

Политические разногласия пусть остаются в политике, но вот ограничивать экономику только определенным кругом стран - ни к чему хорошему не приведет подчеркнул сербский министр

Ранее Попович говорил, что Сербия планирует в течение пяти лет достигнуть того уровня товарооборота с Россией, который был в 2022 году. По его словам, на сегодняшний день товарооборот двух стран составляет 2,4 миллиарда долларов.