Москва9 июлВести.Сербская экономика остается открытой к сотрудничеству не только с Евросоюзом, но и с Россией, и с Китаем, заявил ТАСС министр без портфеля в сербском правительстве Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество.
Попович посетил международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.
Мы - сторонники открытой экономики, поэтому Сербия сотрудничает и с Евросоюзом, и с США, но и с Россией, с Китаем. Китайские предприятия сегодня - крупный инвестор для Сербиисказал Попович
По его словам, открытость экономики очень важна, а результаты экономического сотрудничества способствуют процветанию страны.
Политические разногласия пусть остаются в политике, но вот ограничивать экономику только определенным кругом стран - ни к чему хорошему не приведетподчеркнул сербский министр
Ранее Попович говорил, что Сербия планирует в течение пяти лет достигнуть того уровня товарооборота с Россией, который был в 2022 году. По его словам, на сегодняшний день товарооборот двух стран составляет 2,4 миллиарда долларов.