Москва25 апр Вести.Россия и Сербия в рамках программы сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год намерены развивать связи в сфере энергетики и сельского хозяйства. Об этом информационной службе "Вести" сообщил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

Министр также отметил сотрудничество стран в сфере атомной энергетики.

Прежде всего в сфере энергетики и электроэнергетики, и гидроэнергетики, и нефти, и газа, а также будем разговаривать о потенциалах использования мирного атома для ядерной инфраструктуры в Сербии. Также по сельскому хозяйству. Мы очень много поработали по новым направлениям в сельском хозяйстве, кроме вот традиционных поставок, которые идут из Сербии заявил Попович

Программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год Россия и Сербия подписали 24 апреля в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.