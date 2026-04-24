Москва24 апрВести.Россия и Сербия подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год, сообщило Минэкономразвития РФ.
Документ был подписан в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.
По итогам переговоров страны подписали программу экономического сотрудничества на 2026-2031 годысообщило ведомство
Уточняется, что программа затрагивает не только традиционные отрасли - энергетику, сельское хозяйство, транспорт, но и новые - космос, электронное правительство, низкоуглеродное развитие.