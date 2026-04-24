РФ и Сербия подписали программу сотрудничества до 2031 года

Россия и Сербия подписали программу сотрудничества на пять лет РФ и Сербия подписали программу сотрудничества до 2031 года

Москва24 апр Вести.Россия и Сербия подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год, сообщило Минэкономразвития РФ.

Документ был подписан в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.

По итогам переговоров страны подписали программу экономического сотрудничества на 2026-2031 годы сообщило ведомство

Уточняется, что программа затрагивает не только традиционные отрасли - энергетику, сельское хозяйство, транспорт, но и новые - космос, электронное правительство, низкоуглеродное развитие.