Москва25 апр Вести.Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества на ближайшие пять лет, что является мощным шагом со стороны Белграда. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью ИС "Вести".

Программа сотрудничества предусматривает взаимодействие между странами по широкому перечню направлений, отметил министр.

С точки зрения формальной стороны мы действительно подписали достаточно много документов. Но главным, конечно, таким документом стала программа нашего сотрудничества на ближайшие пять лет, куда мы включили все наши направления взаимодействия — будь то энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, IT-решения. Действительно, крайне широкий перечень направлений. И это тоже шаг вперед, потому что мы понимаем: большое давление на сербскую сторону оказывается со стороны окружения. Поэтому мы понимаем, что это действительно мощный шаг со стороны сербского руководства сказал Решетников

Накануне Россия и Сербия подписали программу сотрудничества в экономике с 2026 по 2031 год. Документ был подписан в ходе заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде.