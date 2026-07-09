Ненад Попович: Сербия останется безвизовой для граждан России Власти Сербии заявили, что страна сохранит безвизовый режим для россиян

Москва9 июл Вести.Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС на полях XVI выставки "Иннопром".

Он подчеркнул, что прямые рейсы связывают Сербию с рядом российских городов — Москвой, Санкт‑Петербургом, Казанью и Сочи. Также дополнительно был запущен маршрут Белград — Нижний Новгород.

Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны отметил Попович

Министр правительства Сербии подчеркнул, что "сербы очень любят российских туристов". Он добавил, что только за первое полугодие 2026 года россияне вышли на первое место и по количеству посещений Сербии, поэтому "никаких визовых ограничений не будет".

Сербия, подчеркнул Попович, наоборот, ожидает еще больше российских туристов.

Белград, Нови Сад, Ниш, наши монастыри известны на весь православный мир, у нас очень живописные озера, реки, горы. И главное - встречают вас с любовью. Чувствуйте себя в Сербии как дома. Добро пожаловать! сказал министр сербского правительства

Ранее министр юстиции Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Горан Селак на полях Петербургского международного юридического форума заявил, что страна не допустит того, чтобы власти Боснии и Герцеговины установили визовый режим с Россией. Компромиссов по этому вопросу нет, подчеркнул министр.