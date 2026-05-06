Попович: 174 тысячи россиян посетили Сербию в 2025 году Попович: турпоток из России в Сербию растет

Москва6 мая Вести.Почти 174 тыс. туристов из России посетили Сербию в 2025 году. При этом турпоток из России в Сербию вырос в январе-апреле 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил сербский министр Ненад Попович в интервью ТАСС.

По статистике, в 2025 году Сербию посетили около 174 тыс. россиян, которые провели в стране более 640 тыс. ночей. В первые четыре месяца 2026 года отмечен дальнейший рост числа прибытий и ночей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Позитивная тенденция продолжается, а Сербия занимает стабильные позиции на российском туристическом рынке приводит ТАСС слова Поповича

Наиболее привлекательными направлениями для россиян являются Белград и Нови-Сад, пояснил министр.