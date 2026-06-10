Минэкономразвития РФ: в 2026 году турпоток в Россию может вырасти до 7 млн

Турпоток в Россию в 2026 году может вырасти на 20% Минэкономразвития РФ: в 2026 году турпоток в Россию может вырасти до 7 млн

Москва10 июн Вести.Туристический поток иностранцев в Россию в 2026 году может вырасти на 20% - до 7 млн поездок. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, по итогам 2025 года турпоток в РФ составил 5,8 млн поездок, сообщает ТАСС.

Прогнозируем (турпоток иностранцев в Россию – прим. ред.) до 7 миллионов поездок сказал Кондратьев

Он подчеркнул, что своеобразный ренессанс въездного туризма в России наступил в 2022 году, когда европейские туристы стали замещаться путешественниками из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая. Сейчас же происходит системная переориентация турпотока.