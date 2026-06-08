Взаимный турпоток между Россией и Китаем превысит 4 млн поездок в 2026 году

Кондратьев: в 2026 году турпоток между Китаем и РФ превысит 4 млн поездок Взаимный турпоток между Россией и Китаем превысит 4 млн поездок в 2026 году

Москва8 июн Вести.Турпоток между Россией и Китаем в 2026 году может составить 4-4,5 млн поездок. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Если посмотреть первые три-четыре месяца [2026 года], то у нас прирост в целом 60%. Где-то 25% — это прирост поездок китайцев в Россию, а наших - около 60%. Надеемся, что такая динамика сохранится...По итогам года, если в абсолютных цифрах, рассчитываем, что будет взаимный турпоток с Китаем 4-4,5 млн поездок заявил Кондратьев

Весной 2026 года Китай занял второе место среди наиболее популярных зарубежных направлений у россиян. Тогда спрос на путевки в эту страну увеличился на 40% год к году.