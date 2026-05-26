В тройке популярных зарубежных направлений у россиян – Турция, Китай и Таиланд

Москва26 мая Вести.Китай занял второе место среди наиболее популярных зарубежных направлений у россиян весной 2026 года, спрос на путевки в эту страну вырос на 40% за год, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Лидером по доле отельных заказов традиционно остается Турция, которая продолжает наращивать свои показатели. Китай уверенно вытеснил конкурентов, заняв вторую строчку, а Белоруссия потеснила Италию отметили в исследовании

В результате в пятерку лидеров вошли (в порядке убывания) Турция, Китай, Таиланд, Беларусь и Италия.