Чернышенко: турпоток между РФ и КНР может вырасти до 6 млн человек

Чернышенко рассказал о перспективах роста турпотока между Россией и КНР Чернышенко: турпоток между РФ и КНР может вырасти до 6 млн человек

Москва5 июн Вести.Туристический поток между Россией и Китаем может вырасти до 6 миллионов человек к концу 2027 года. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ-2026.

Он отметил, что продление безвизового режима до 31 декабря 2027 года привело к росту турпотока. Так, по итогам первого квартала, поток российских туристов в Китай вырос на 60%, китайских туристов в Россию – на 25%.

И если темп сохранится, мы видим, что тогда к 2027 году, к концу, мы выйдем примерно на взаимный туристический поток около 6 миллионов сказал Чернышенко

Вице-премьер назвал такой показатель хорошей цифрой.