Витушинская: турпоток из России в Китай увеличится на 20%

Эксперт Витушинская: Китаю есть что предложить российским туристам Витушинская: турпоток из России в Китай увеличится на 20%

Москва3 июн Вести.Генеральный директор компании-члена АТОР China Travel Анастасия Витушинская рассказала ИС "Вести", за счет чего вырастит туристический поток из России в Китай.

Между Китаем и Россией действует безвизовый режим. По итогам прошлого года число поездок россиян в Китай превысило 2,4 миллиона.

В Китае, правда, есть что предложить нам. Это действительно интересные и экскурсионные программы, и программы с отдыхом, и комбинированные для школьных групп, там их великое разнообразие ... И турпоток, мы ждем, что еще увеличится где-то процентов на 20 сказала Витушинская

Для въезда в страну потребуется обычный заграничный паспорт. Служебные или дипломатические документы для этой цели не подходят.