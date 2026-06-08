Поток иностранных туристов в РФ увеличится до 16 млн человек, заявил Чернышенко

Чернышенко: к 2030 году Россия будет принимать по 16 млн иностранных туристов Поток иностранных туристов в РФ увеличится до 16 млн человек, заявил Чернышенко

Москва8 июн Вести.Ежегодный поток иностранных туристов в России к 2030 году будет составлять 16 миллионов человек, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В 2026 рассчитываем принять до 7 миллионов зарубежных гостей, а к 2030 году – выйти на ежегодный показатель в 16 миллионов сказал Чернышенко

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чернышенко сообщил, что российская сторона рассматривает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также планируется сделать безвизовый режим для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.