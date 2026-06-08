Россия намерена в 2026 году ввести безвизовый режим еще с тремя странами Россия намерена ввести безвизовый режим еще с тремя странами

Москва8 июн Вести.Россия намерена в 2026 году договориться о введении безвизового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в интервью ТАСС.

Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс приводит ТАСС слова Кондратьева

Граждане России могут посещать без визы, с получением визы по прибытии или по электронной визе (e-Visa) более 110 стран.