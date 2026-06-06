Чернышенко: РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко назвал страны, с которыми Россия может ввести безвиз Чернышенко: РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с четырьмя странами

Москва6 июн Вести.Россия ведет переговоры о полной отмене визового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Об этом он сказал на полях Петербургского международного экономического форума.

Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном приводит РИА Новости слова Чернышенко

Вице-премьер напомнил, что 2025 году Россия договорилась об отмене визового режима с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

В мае представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о продлении безвизового режима для граждан России до 31 декабря 2027 года.