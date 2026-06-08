Посол Джалали рассказал об интересе Ирана в безвизовом режиме с Россией Посол Джалали: Иран заинтересован в безвизовом режиме с Россией

Москва8 июн Вести.Иран заинтересован в введении безвизового режима с Россией. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали газете "Известия".

По его словам, Иран готов полностью открыться для российских граждан. При этом Тегеран уже предлагал свои варианты решения этого вопроса российским коллегам.

Что касается позиции Исламской Республики Иран, мы, конечно же, заинтересованы в безвизовом режиме рассказал посол

При этом ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене визового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Между тем, представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о продлении Китаем безвизового режима для граждан России до 31 декабря 2027 года. Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней.