Россия обсуждает со странами Африки возможность безвизового режима Россия проводит переговоры со странами Африки о возможности безвизового режима

Москва17 июн Вести.Москва проводит регулярные консультации со многими странами Африки по вопросу перехода на безвизовый режим поездок. Об этом заявил сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что усилия по расширению списка африканских государств, куда россияне могут въезжать без предварительного оформления визы, предпринимаются на постоянной основе.

По словам Климова, в настоящее время ведется активное обсуждение двусторонних межправительственных соглашений с целым рядом региональных партнеров. Конкретных временных рамок и названий стран директор департамента не назвал.

В материале указывается, что в настоящее время владельцы российских паспортов имеют право посещать без оформления въездных виз 11 стран Африки: Марокко, Тунис, Намибия, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Ботсвана, Ангола, Маврикий, Сейшельские острова, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, а также Эсватини.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной заявил, что между странами установлены давние связи, и Мадагаскар является одним из важнейших партнеров РФ в африканском регионе.