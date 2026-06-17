Москва17 июнВести.Москва проводит регулярные консультации со многими странами Африки по вопросу перехода на безвизовый режим поездок. Об этом заявил сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что усилия по расширению списка африканских государств, куда россияне могут въезжать без предварительного оформления визы, предпринимаются на постоянной основе.
По словам Климова, в настоящее время ведется активное обсуждение двусторонних межправительственных соглашений с целым рядом региональных партнеров. Конкретных временных рамок и названий стран директор департамента не назвал.
В материале указывается, что в настоящее время владельцы российских паспортов имеют право посещать без оформления въездных виз 11 стран Африки: Марокко, Тунис, Намибия, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Ботсвана, Ангола, Маврикий, Сейшельские острова, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, а также Эсватини.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной заявил, что между странами установлены давние связи, и Мадагаскар является одним из важнейших партнеров РФ в африканском регионе.