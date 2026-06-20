АТОР: этим летом российские туристы могут улететь прямыми рейсами в 35 стран

Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 35 стран этим летом АТОР: этим летом российские туристы могут улететь прямыми рейсами в 35 стран

Москва20 июн Вести.Летом 2026 года туристы из РФ могут отправиться прямыми перелетами в 35 стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с РИА Новости.

В этот список вошли такие страны Африки, как Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. Также без пересадок из России можно улететь в ряд ближневосточных стран, среди них – Турция, ОАЭ, Израиль, Иран, Ирак, Иордания, Афганистан, Бахрейн и Катар.

Летом 2026 года в список стран с прямым авиасообщением из России входят 35 стран рассказали в АТОР

Кроме того, российские туристы прямыми рейсами могут добраться до стран Азии – Китай, Вьетнам, КНДР, Индонезия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Монголия и Оман. Среди стран СНГ для перелета без пересадок доступны Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Сербия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркмения, Киргизия и Абхазия.

Как отметили в ассоциации, не все страны с возможностью прямого перелета пользуются спросом у туристов.

Среди массовых туристических направлений с прямыми рейсами можно выделить Турцию, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ указали там

Помимо этого, среди россиян популярны поездки на Мальдивы и Сейшелы, а также в Танзанию, авиасообщение с которой будет открыто 2 июля, Тунис, Индонезию и отчасти Иорданию. Среди стран постсоветского пространства пользуются спросом Грузия с ростом турпотока на 40%, Белоруссия, Абхазия и отчасти Азербайджан.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал ИС "Вести" о росте туристического потока во Вьетнам.