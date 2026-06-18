Москва18 июн Вести.Туристический поток во Вьетнам растет: за 2025 год в страну было совершено 700 тысяч поездок, а за первые месяцы 2026 – уже 600 тысяч. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что во Вьетнаме принимается российская платежная система "МИР".

[Вьетнам –] место проверенное, там карта "МИР" принимается, где наших туристов любят и ждут. И рост туристического потока очень серьезный. Если в прошлом году до 700 тысяч он увеличился, то за первые месяцы этого года – уже более 600 000 поездок. То есть он растет. Вот Вьетнам – дружественная нам страна с понятными курортами проверенными. Так что всем рекомендуем прежде всего туда заявил Чернышенко

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отметил сотрудничество Вьетнама и РФ. Он добавил, что сотни граждан страны получили образование, связанное с атомной сферой, в России.